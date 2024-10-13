Спрос работодателей на кадры в Новосибирской области вырос на 15%

В Новосибирской области в третьем квартале 2024-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на кадры вырос на 15%. Официальный уровень безработицы в регионе составил 3,0%. Для привлечения кандидатов компании продолжают повышать зарплаты. Так, в сентябре оплата труда в регионе для новых сотрудников достигла 79,5 тыс. руб. в месяц, что на 7% больше 2023-го, посчитали аналитики сервиса «Авито Работы».

При этом жители региона стали быстрее трудоустраиваться – 53% в течение одного месяца, из них 29% — в течение двух недель. «При поиске трудоустройства наиболее важным фактором жители региона считают размер зарплаты: такой вариант респонденты отмечали в 71% случаев», — рассказала региональный представитель «Авито Работы» в Сибири Екатерина Салостий.

Большое значение для соискателей сегодня также имеют гибкие условия — свободный график (45%), хорошие отзывы о работодателе от сотрудников (31%). В топ-5 факторов также вошли варианты «Хорошая репутация компании-работодателя» (29%) и «Подробное описание условий и обязанностей на рабочем месте (28%)».

Лолита Белова