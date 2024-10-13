Жога и Куйвашев поздравили уральцев с днем работника агропрома

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравили уральцев с днем работника сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказал господин Жога, обращаясь к уральцам, он планирует посетить предприятия агропрома округа. «Урал — сердце нашей страны. Здесь промышленность и сельское хозяйство работают вместе, создавая сильную экономику. Даже в суровых климатических условиях вы показываете невероятное мастерство и трудолюбие»,— сказал он.

По словам главы Свердловской области, в 2024 году объем государственной поддержки, которую получили уральские аграрии, составил около 5 млрд руб., из которых около 80% — средства регионального бюджета «Ваш труд всегда был и будет пользоваться огромным уважением в обществе. Успехи агропромышленного комплекса Свердловской области – это результат вашей поистине самоотверженной работы и преданности выбранному делу»,— отметил Евгений Куйвашев.

Полина Хабарова