Умер актер из сериалов «След» и «Улицы разбитых фонарей» Александр Крючков

В возрасте 80 лет умер актер театра и кино Александр Крючков. Это следует из данных портала Кино-театр.ру.

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Фото: kino-teatr.ru Александр Крючков

Фото: kino-teatr.ru

Уточняется, что артист скончался в этот понедельник, 7 октября. Причина смерти не приводится.

Александр Крючков окончил ГИТИС. Служил в Московском областном театре юного зрителя, Камерном областном театре и Королёвском драматическом театре. В октябре 1982 года был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР. Известен ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей-6» и «След», также снялся в фильмах «Помни имя свое» (1974 год), «Золотой туман» (1993), «Вольная грамота» (2018).

Лаура Кеффер