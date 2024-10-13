Погиб водитель, врезавшийся в бетонный блок в Зеленодольском районе

Сегодня около 00:30 на автодороге Москва — Уфа в Зеленодольском районе Татарстана 36-летний водитель «Мазды» врезался в бетонный блок ограждения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Зеленодольска.

По данным ГАИ, водитель не выбрал безопасный боковой интервал и скорость движения. Мужчина также нарушил расположение транспортного средства на проезжей части.

Водителя госпитализировали в городскую больницу Казани № 7. От полученных травм пострадавший скончался в медучреждении.

Вчера в Казани водитель «Лады» насмерть сбил пешехода.

Диана Соловьёва