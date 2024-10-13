Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Погиб водитель, врезавшийся в бетонный блок в Зеленодольском районе

Сегодня около 00:30 на автодороге Москва — Уфа в Зеленодольском районе Татарстана 36-летний водитель «Мазды» врезался в бетонный блок ограждения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Зеленодольска.

По данным ГАИ, водитель не выбрал безопасный боковой интервал и скорость движения. Мужчина также нарушил расположение транспортного средства на проезжей части.

Водителя госпитализировали в городскую больницу Казани № 7. От полученных травм пострадавший скончался в медучреждении.

Вчера в Казани водитель «Лады» насмерть сбил пешехода.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...