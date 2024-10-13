В Набережных Челнах загорелась частная баня

Вчера в Набережных Челнах, в садовом товариществе «Сосновая Роща», загорелась частная баня. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Татарстану.

В парильном помещении загорелись деревянная обшивка потолка и стены из евровагонки. На место прибыли пожарные и потушили огонь на площади 24 кв. метров.

По предварительным данным, причиной пожара стало отсутствие или несоответствие отступа от дымовой трубы до конструкции здания.

МЧС по Татарстану напоминает, что нужно соблюдать все требуемые расстояния между дымоходом и любыми элементами здания.

Диана Соловьёва