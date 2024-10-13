УНИКС победил «Автодор» в матче со счетом 84:54

Казанский УНИКС победил саратовский «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ со счетом 84:54. Об этом сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба Казани.

По словам главного тренера УНИКСа Велимира Перасовича, у «Автодора» было много игроков с травмами, и команда Казани смогла вырваться вперед в первой половине матча. По его мнению, во второй части игры на площадке была практически равная борьба.

«Одной из главных задач на эту игру было внедрить в состав Маркоса Найта, который некоторое время отсутствовал по этой причине. Матч был важен в том числе и для того, чтобы определенные игроки смогли набрать оптимальную форму», — рассказал Велимир Перасович.

По итогам игры самым результативным игроком УНИКСа стал защитник Маркос Найт, заработавший 19 очков. На втором месте оказался форвард ДеВон Акун-Перселл с 13 очками, а на третьем — центровой Исмаэль Бако с 11 очками.

Диана Соловьёва