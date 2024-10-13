После нападения на семью участника СВО в Алтайском крае возбуждено дело

Уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) возбудили следователи СУ СКР по Алтайскому краю после нападения на семью участника СВО. По данным ведомства, это произошло в Барнауле после незначительного дорожно-транспортного происшествия с участием легковых автомобилей. В ведомстве уточняют, что участниками аварии стали несколько мужчин, которые, как предполагают правоохранители, угрожали семье военнослужащего физической расправой.

Известно, что личности нападавших уже установлены.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Алтайскому краю представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Лолита Белова