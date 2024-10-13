Казань заняла 3 место среди регионов России по стоимости вина

Казань расположилась на 3 месте в рейтинге регионов России по стоимости бутылки вина. В столице Татарстана вино можно купить за 6,35 долларов США. Об этом сообщают РБК со ссылкой на сервис Numbeo.

Дороже всего бутылка вина обойдется в Москве — 7,41 $. На второй позиции по стоимости вина расположились Санкт-Петербург и Владивосток (6,88 $). Вместе с Казанью третье место в рейтинге регионов РФ заняли Нижний Новгород и Новосибирск.

Цены на вино самые высокие в городах Азии, Америки и Европы. Самое дорогое вино можно приобрести в Сучжоу в Китае за 28,37 $. На втором месте расположился Сингапур (27 $), на третьем — Джакарта, столица Индонезии (22,61 $).

Диана Соловьёва