12 октября в ДТП в Казани погиб человек и пострадал один гражданин

12 октября в Казани зафиксировали 158 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Вчера в ДТП погиб один человек и пострадал местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Вчера полиция задержала 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено, что еще 3 водителя не имели прав управления автомобилями. В полицейские отделы доставили 5 местных жителей по подозрению в совершении преступлений.

Смертельное ДТП произошло вчера на ул. Побежимова. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Пешехода сбила машина. От полученных травм женщина скончалась.

Диана Соловьёва