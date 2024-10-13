Самолет красноярской авиакомпании «Борус» совершил аварийную посадку в Якутии

Самолет Ан-3 красноярской авиакомпании «Борус» совершил аварийную посадку в 1,5 км от города Олекминска (Республика Саха-Якутия). Рейс следовал в Железногорск — Илимский (Иркутская область). На борту находились три члена экипажа и два пассажира, сообщает МЧС региона. По предварительным данным, один человек при посадке погиб. О состоянии остальных не сообщается.

Одной из причин грубой посадки в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре региона называют потерю тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу. Следователи Восточного межрегионального СУТ СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Авиакомпания «Борус», по данным Росавиации, базируется на аэродроме Шушенское, в авиапарке — 15 самолетов Ан-2 и еще пять - Ан-3Т. Компания имеет свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения. В «СПАРК-Интерфакс» указано, что единственный владелец компании — Евгений Присяжнюк.

Лолита Белова