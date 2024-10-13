В Казани на реконструкцию водопровода на ул. Братьев Касимовых выделят 12 млн

Казанский «Водоканал» выделит почти 12 млн руб. на реконструкцию водопровода по улице Братьев Касимовых. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Проект предполагает восстановление благоустройства прилегающей территории. На выполнение всех работ выделено 11,9 млн руб., которые финансируются за счет средств предприятия.

Согласно условиям тендера, подрядчик должен завершить работы в течение 14 календарных дней после получения заявки от заказчика. Работы включают демонтаж старого покрытия, укладку нового асфальта, установку бордюров и озеленение территории.

Анар Зейналов