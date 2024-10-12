Средняя стоимость строительства частного дома в Татарстане достигла 5,8 млн руб.

В Татарстане средняя стоимость строительства частного дома достигла 5,8 млн рублей. Это стало результатом увеличения цен на возведение жилья, сообщает ТАСС со ссылкой на ДОМ.РФ.

В январе 2024 года средняя цена контракта на строительство через платформу строим.дом.рф составила 5 млн рублей, а к сентябрю увеличилась до 5,8 млн рублей, что соответствует 16% росту. В то же время средняя цена проектов на рынке жилья в стране составляет 7,5 млн рублей. Из 6,5 тысячи представленных на платформе проектов 52,6% имеют площадь от 100 до 200 квадратных метров, 42% — до 100 квадратных метров, а около 5% — свыше 200 квадратных метров.

Наиболее популярными материалами для строительства являются газобетонные блоки (35,2% проектов) и деревянные каркасы (22,1%). В числе предпочтительных архитектурных стилей выделяются классический (38,3%) и европейский (25,8%).

С мая 2024 года стоимость строительства усредненного проекта частного дома в России оставалась стабильной в пределах 4,8–5,8 млн рублей. Однако с окончанием «Льготной ипотеки на новостройки» в июне наблюдается снижение новых ипотечных договоров на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). По словам эксперта Сергея Гордейко, рынок ИЖС адаптируется к новым условиям. Ожидается улучшение ситуации благодаря снижению ключевой ставки и возрождению ИЖС на рыночных условиях.

В августе отмечался рост спроса на услуги по строительству и ремонту домов в Казани. Тогда же сообщалось, что из всех продаваемых частных домов в городе 44% нуждаются в ремонте.