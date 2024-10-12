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Выставка «Горизонты» Анны Мамаевой и Павла Лопанова пройдет в «Синара Центре»

В «Синара Центре» в Екатеринбурге 17 октября откроется выставка «Горизонты» — совместный проект дизайнера Анны Мамаевой и архитектора Павла Лопанова.

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Выставка «Горизонты» Анны Мамаевой и Павла Лопанова пройдет в «Синара Центре»

Выставка «Горизонты» Анны Мамаевой и Павла Лопанова пройдет в «Синара Центре»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Архитектор Павел Лопанов и дизайнер Анна Мамаева в ресторане Florinsky Bistro во время презентации выставки &quot;Горизонты&quot;

Архитектор Павел Лопанов и дизайнер Анна Мамаева в ресторане Florinsky Bistro во время презентации выставки "Горизонты"

Фото: Ксения Юферева

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Выставка «Горизонты» Анны Мамаевой и Павла Лопанова пройдет в «Синара Центре»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Архитектор Павел Лопанов и дизайнер Анна Мамаева в ресторане Florinsky Bistro во время презентации выставки "Горизонты"

Фото: Ксения Юферева

Суть проекта заключается в переносе дизайна градиента методом печати с картины, выполненной Павлом Лопановым на ткань изделий Анны Мамаевой.

«Эта история про внутренние формации, чтобы понять горизонты. Мы бежим к этой линии, но она всегда удаляется от нас, она неуловимая, когда мы ставим планы, цели, к которым мы идем, достигая ставим новые. Мы занимались созданием градиента, который перешли в интерьеры и небольшие работы, а затем в коллекцию одежды, где необходимо было создать минимум 25 изображений для образов»,— рассказал Павел Лопанов на презентации проекта в ресторане Florinsky Bistro.

Анна Мамаева — дизайнер из Екатеринбурга, закончила факультет промышленного дизайна Уральский государственный архитектурно-художественный университет в 2009 году, а через два года запустила бренд— Anna Mamaeva. За время существования бренд был неоднократно представлен на крупнейших выставках и Неделях моды в Екатеринбурге, Москве и Париже. Это кутюрные модели, которые создаются в концепции slow fashion (философия моды, ориентированная на осознанный подход к выбору одежды, в ее основе лежат принципы устойчивости, экологии и минимализма). Для моделей характерен классический крой, природная цветовая гамма и ручное исполнение. Присутствует натуральный мех.

Павел Лопанов — архитектор, дизайнер, художник Екатеринбурга. С 2000 года занимается частной практикой. Все сферы его деятельности объединены под одним брендом — «Лопанов-Арт», кроме того, появилось отдельное направление LoPaNOW, связанное с цифровым искусством. В своих художественных работах и интерьерах стремиться вызывать положительные эмоции.

Во время проведения выставки пройдут лекции и перформансы. Завершающим этапом станет показ коллекции.

«Одежда очень на нас влияет, это не просто настроение, а тот аватар, который мы можем на себя примерить. У меня возникла идея перевести плоскостное изображение в ткань в 3D объем через картину. Проект с Павлом стал экспериментом, мы напечатали порядка 50 образцов на разных видах ткани, среди них вискоза, хлопок, шелк, полиэстер, лен. Везде получился разный результат, который заключается в расширении границ, свободе, интересном крое. Например, одна из работ, представленная на выставке превратится в настоящее платье»,— отметила Анна Мамаева.

Новая коллекция одежды выйдет в первой половине 2025 года. По словам Анны Мамаевой, она будет представлять собой капсульный гардероб (набор вещей, хорошо сочетающихся друг с другом) из принтованных и однотонных тканей.

Среди изделий можно будет увидеть платья, вязаные комплекты (юбка-растяжка и джемпер), сделанные вручную, шубы, купальники. Кроме того, будет представлена мужская линейка.

Елена Медведева

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