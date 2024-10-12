В Екатеринбурге 11 октября стало самым холодным за 42 года

В уральской столице пятница, 11 октября, стала самой холодной с 1982 года. Как сообщил в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» синоптик Алексей Пулин, ночной минимум составил -4,8°, днем воздух максимально прогрелся до -1,8°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Среднесуточная температура в Свердловской области составила -3,2° (-8,5° к норме). Самым теплым населенным пунктом оказался Ивдель, где воздух днем прогрелся до +1,2°. Самый низкий дневной максимум был в Висиме — -2.8°.

По данным Уральского гидрометцентра, в воскресенье, 13 октября, ночью будет -5°, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до +5°. Ветер подует со скоростью до 2 м/с.

Полина Хабарова