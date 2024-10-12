Кремль ожидает подтверждения визита президента Ирана на саммит БРИКС в Казани

Россия ждет подтверждения через дипломатические каналы о визите президента Ирана Масуда Пезешкиана на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По словам пресс-секретаря, приглашение было отправлено и на саммите планируется конкретная встреча с президентом Ирана, однако подтверждение визита пока не получено.

Накануне в Ашхабаде состоялись первые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который занял пост в июле этого года.

Анар Зейналов