В Казани в пятницу произошло 207 ДТП, 6 из которых с пострадавшими

В пятницу, 11 октября, в Казани произошло 207 ДТП, шесть из которых с пострадавшими. Среди них — четыре наезда на пешеходов и два случая падения пассажиров в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали девять водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного водителя без прав. В полицию по подозрению в совершении преступлений были доставлены трое граждан.

Анар Зейналов