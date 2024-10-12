Из Тюменской области выдворят почти 100 иностранных граждан

В Тюменской области за неделю сотрудники полиции и Росгвардии выявили 564 нарушения в сфере миграции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, полиция составила 419 административных протоколов за нарушение правил въезда и режима пребывания иностранцев на территории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным МВД, за этот период 70 протоколов составили за предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета. 32 — за нарушение правил пребывания приезжими и 13 — за незаконное трудоустройство мигрантов. Еще 30 граждан привлекли к ответственности за другие правонарушения, предусмотренные КоАП РФ.

За неделю были выписаны штрафы на общую сумму в 700 тыс. руб. Кроме того, в результате рейдов задержали четыре человека, находившихся в федеральном розыске. Также было выявлено пять фактов фиктивной постановки на учет иностранцев по месту пребывания в РФ.

Полина Хабарова