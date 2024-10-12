Планы иностранных компаний по уходу из РФ

В июле 2022 года исполнительный директор американского табачного производителя Philip Morris International Яцек Ольчак заявил, что компания рассчитывает к концу года покинуть российский рынок, седьмой по величине. Впоследствии компания заявила, что «скорее оставит» свой бизнес в стране, чем продаст его на плохих условиях.

В марте 2023 года немецкий автопроизводитель Porsche AG объявил о намерении уйти из страны в 2023 году и даже достиг договоренности с неназванным инвестором, однако сделка была отложена в связи с изменением внешних условий. В компании рассчитывают уйти из России к концу 2024 года.

В мае 2024 года The Financial Times со ссылкой на представителей бизнеса сообщила, что некоторые западные компании, уже заявившие об уходе из России после начала военной операции на Украине, поменяли свои планы. Так, отказались уходить с российского рынка косметический бренд Avon Products (принадлежит бразильской группе Nature), французская химическая компания Air Liquide и британский производитель бытовой химии, средств личной гигиены и безрецептурных лекарств Reckitt (владеет также правами на бренд презервативов Durex). Отказ компаний от продажи эксперты связывают с нежеланием уступать стабильно работающий бизнес с «ощутимым дисконтом».

В мае 2024 года глава австрийского Raiffeisen Bank International (владелец российской дочки Райффайзенбанк) Йохан Штробль сообщил, что компания начнет процесс ухода с российского рынка в третьем квартале 2024 года. К 2026 году кредитный портфель компании в стране должен сократиться на 65%. RBI также сообщал, что стремится добиться деконсолидации российского подразделения, в том числе путем его продажи.

В июле 2024 года итальянская банковская группа Unicredit (владелец российской дочки Юникредит-банк) обнародовала стратегию сворачивания бизнеса в РФ до конца 2025 года. В рамках нее группа планирует до нуля уменьшить трансграничный риск на Россию, а также существенно сократить кредитный портфель и депозиты.