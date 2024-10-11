Из-за солнечной интерференции на Урале могут возникнуть помехи в телеэфире

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) предупредила о возможных помехах на телеэкранах из-за того, что до 20 октября в небе над Свердловской областью будет весенняя солнечная интерференция, передает департамент информполитики области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Помните, что внезапное рассыпание или замирание картинки на экране — это очень короткое солнечное воздействие»,— рассказали в региональном филиале РТРС.

Продолжительность помех может длиться от нескольких секунд до 17 минут. Связисты рекомендуют перезагрузить телевизор или приставку, если качество изображения не приходит в норму.

Солнечная интерференция — космическое явление, влияющее на телесигналы спутников связи. Она происходит дважды в год: весной и осенью, это связано с вращением Земли вокруг солнца и наклоном земной оси.

Виталий Красиков