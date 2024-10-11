Спикер свердловского заксо Бабушкина встретилась с генконсулом Вьетнама
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина встретилась с новым генеральным консулом Вьетнама в Екатеринбурге Нгуен Май Хыонг. Об этом рассказали в пресс-службе заксобрания области.
Они договорились о встрече свердловских и вьетнамских депутатов. «Это позволит начать работу по подготовке меморандума о межпарламентском сотрудничестве»,— добавили в заксо.
По словам госпожи Бабушкиной, она рада тому, что генеральный консул — женщина. «Я являюсь координатором проекта "Женское движение Единой России" в Свердловской области и мы много делаем нашим женским сообществом для развития региона»,— отметила председатель заксобрания.
Напомним, прежним генконсулом Вьетнама в Екатеринбурге был Динь Ван Донг. Он работал генконсулом с 2021 года и покинул пост в июне.