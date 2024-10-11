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Спикер свердловского заксо Бабушкина встретилась с генконсулом Вьетнама

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина встретилась с новым генеральным консулом Вьетнама в Екатеринбурге Нгуен Май Хыонг. Об этом рассказали в пресс-службе заксобрания области.

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Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина

Фото: Пресс-служба заксобрания Свердловской области

Генеральный консул Вьетнама в Екатеринбурге Нгуен Май Хыонг

Генеральный консул Вьетнама в Екатеринбурге Нгуен Май Хыонг

Фото: Пресс-служба заксобрания Свердловской области

Людмила Бабушкина провела экскурсию Нгуен Май Хыонг по свердловскому заксобранию

Людмила Бабушкина провела экскурсию Нгуен Май Хыонг по свердловскому заксобранию

Фото: Пресс-служба заксобрания Свердловской области

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Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина

Фото: Пресс-служба заксобрания Свердловской области

Генеральный консул Вьетнама в Екатеринбурге Нгуен Май Хыонг

Фото: Пресс-служба заксобрания Свердловской области

Людмила Бабушкина провела экскурсию Нгуен Май Хыонг по свердловскому заксобранию

Фото: Пресс-служба заксобрания Свердловской области

Они договорились о встрече свердловских и вьетнамских депутатов. «Это позволит начать работу по подготовке меморандума о межпарламентском сотрудничестве»,— добавили в заксо.

По словам госпожи Бабушкиной, она рада тому, что генеральный консул — женщина. «Я являюсь координатором проекта "Женское движение Единой России" в Свердловской области и мы много делаем нашим женским сообществом для развития региона»,— отметила председатель заксобрания.

Напомним, прежним генконсулом Вьетнама в Екатеринбурге был Динь Ван Донг. Он работал генконсулом с 2021 года и покинул пост в июне.

Виталий Красиков

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