Спикер свердловского заксо Бабушкина встретилась с генконсулом Вьетнама

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина встретилась с новым генеральным консулом Вьетнама в Екатеринбурге Нгуен Май Хыонг. Об этом рассказали в пресс-службе заксобрания области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина Фото: Пресс-служба заксобрания Свердловской области Генеральный консул Вьетнама в Екатеринбурге Нгуен Май Хыонг Фото: Пресс-служба заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина провела экскурсию Нгуен Май Хыонг по свердловскому заксобранию Фото: Пресс-служба заксобрания Свердловской области Следующая фотография 1 / 3 Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина Фото: Пресс-служба заксобрания Свердловской области Генеральный консул Вьетнама в Екатеринбурге Нгуен Май Хыонг Фото: Пресс-служба заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина провела экскурсию Нгуен Май Хыонг по свердловскому заксобранию Фото: Пресс-служба заксобрания Свердловской области

Они договорились о встрече свердловских и вьетнамских депутатов. «Это позволит начать работу по подготовке меморандума о межпарламентском сотрудничестве»,— добавили в заксо.

По словам госпожи Бабушкиной, она рада тому, что генеральный консул — женщина. «Я являюсь координатором проекта "Женское движение Единой России" в Свердловской области и мы много делаем нашим женским сообществом для развития региона»,— отметила председатель заксобрания.

Напомним, прежним генконсулом Вьетнама в Екатеринбурге был Динь Ван Донг. Он работал генконсулом с 2021 года и покинул пост в июне.

Виталий Красиков