В Югре суд обязал компанию «Негуснефть» проиндексировать зарплаты

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) Радужнинский городской суд обязал компанию «Негуснефть» провести индексацию заработной платы сотрудников в период с 1 января 2022 года по 1 июля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе судов округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В суд обратился прокурор Радужного после проведенной проверки. Как он указал в иске, в деятельности компании были выявлены нарушения трудового законодательства. «В положении об оплате труда работников предприятия, ни в трудовых договорах работников, ни в иных локальных нормативных правовых актах АО "Негуснефть" не закреплен порядок»,— сказано в сообщении. Отмечается, что механизм индексации зарплаты и индексация оплаты труда за период с 2021 года по 2023 год включительно не проходила.

Полина Хабарова