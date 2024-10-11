Прокуратура Татарстана завершила дело о мошенничестве и отмывании денег на 62,2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Татарстана завершила дело о мошенничестве на 62,2 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Прокуратура Татарстана завершила дело о мошенничестве на 62,2 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего заместителя директора Средне-Волжского филиала публично-правовой компании «Роскадастр». Мужчина обвиняется в мошенничестве на сумму свыше 62,2 млн руб.

По версии следствия, с января 2015 года по январь 2023 года обвиняемый организовал выполнение кадастровых работ с целью хищения средств компании, заключая договоры с аффилированной организацией — ООО «КЦ „Рубикон“», фактическим руководителем которой он являлся.

В этот же период он легализовал похищенные деньги на сумму более 48 млн руб., подделывая платежные поручения и проводя фиктивные финансовые операции через подконтрольных предпринимателей.

Теперь уголовное дело будет направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани для дальнейшего рассмотрения.

Анар Зейналов