В Агрызском районе фирму оштрафовали за нецелевое использование земель

В Агрызском районе фирма оштрафована за нарушение использования арендованной земли. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Компания «Навруз» оштрафована на 200 тыс. руб. за нецелевое использование земельного участка. Прокуратура Агрызского района установила, что организация складировала твердые бытовые отходы на участке сельскохозяйственного назначения площадью 642 га в Терсинском сельском поселении.

По итогам проверки возбуждено дело об административном правонарушении и директор компании привлечен к ответственности. Прокуратура контролирует устранение выявленных нарушений.

В августе прокуратура Сабинского района потребовала привлечь ООО «Туган як» к ответственности за незаконное использование земельных участков.

Анар Зейналов