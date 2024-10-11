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обновлено 15:39

Евгения Золотухина переназначили на должность главы Ярковского района

В Тюменской области администрацию Ярковского муниципального района возглавил Евгений Золотухин. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, соответствующее решение было принято на заседании местной думы.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

«Для участия в конкурсе поступили документы от двух кандидатов: Евгения Золотухина и Ольги Семеновой»,— сказано в сообщении. На заседании рассмотрели представленные документы и депутаты единогласно проголосовали за Евгения Золотухина.

С 2001 года господин Золотухин был главой администрации Созоновского муниципального образования Тюменского района. С 2010 по 2019 годы был главой Армизонского муниципального района. С октября 2019 года занимает должность главы администрации Ярковского муниципального района.

Полина Хабарова

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