В Казани задержали водителя с почти килограммом наркотиков

В Казани сотрудники Госавтоинспекции изъяли около 900 граммов синтетических наркотиков у жителя Башкортостана, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

По версии следствия, на стационарном посту инспекторы ДПС остановили иномарку для проверки документов. Водитель, 54-летний мужчина, заметно нервничал, что вызвало подозрения у полицейских. В ходе досмотра машины они обнаружили в багажнике два свертка, а также три аналогичных упаковки и пластиковую бутыль с неизвестным веществом в салоне автомобиля. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик.

По предварительной информации, мужчина забрал наркотики из тайника в Московской области и собирался сбыть их в Башкортостане.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он взят под стражу.

Анар Зейналов