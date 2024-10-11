Дмитрий Медведев поздравил коллектив Уралвагонзавода с 88-летием предприятия

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Уралвагонзавода (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») с 88-летием со дня создания предприятия в Нижнем Тагиле (Свердловская область), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе УВЗ. В правительственной телеграмме он отметил, что благодаря работе сотрудников завода страна занимает лидирующие позиции в мировом танкостроении, совершенствует образцы военной техники XXI века и осуществляет их масштабное серийное производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Рабочие, конструкторы и инженеры Уралвагонзавода вносят серьезный вклад в обеспечение безопасности государства, повышение безопасности его вооруженных сил, выполнение задач, поставленных в ходе специальной военной операции (СВО)»,— написал господин Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что предприятие внедряет в производственные процессы инновационные разработки, востребованные в гражданских отраслях экономики. «Работа слаженного и сплоченного коллектива завода достойна огромной благодарности. Особая признательность — ветеранам Уралвагонзавода, которые хранят традиции легендарного предприятия и передают их новым поколениям»,— отметил в телеграмме Дмитрий Медведев.

Датой основания УВЗ считается 11 октября 1936 года, когда предприятие выпустило первый большегрузный полувагон. После начала Великой Отечественной войны (ВОВ) завод был перепрофилирован на выпуск танков. В декабре 1941 года с конвейера сошел первый танк Т-34-76. Всего за годы ВОВ Уралвагонзавод выпустил более 25 тыс. боевых машин. В 1946 году на УВЗ был восстановлен выпуск грузовых вагонов, при этом танковое производство в Нижнем Тагиле сохранилось. В 1950-1960 годах на заводе строились танки Т-54, Т-55, Т-62 и их модификации, в 1973-2005 годах производился Т-72.

В 2007 году предприятие было преобразовано в ОАО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"». На базе УВЗ был создан холдинг, объединивший головные предприятия бронетанковой промышленности. Сегодня концерн включает в себя более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Разрабатывает и выпускает танки, вагоны, бронемашины, металлорежущие инструменты и нестандартизированное оборудование.

Василий Алексеев