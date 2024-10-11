«Озон Фармацевтика» определила параметры IPO

Группа «Озон Фармацевтика» — крупнейший в России производитель дженериков — объявила ценовой диапазон первичного размещения акций (IPO) на Мосбирже. Он установлен на уровне от 30 до 35 руб. за акцию, что соответствует капитализации в 30–35 млрд руб. без учета дохода от допэмиссии.

Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии в размере до 10% от уставного капитала. Цену IPO совет директоров установит после завершения сбора заявок. Финальный срок — 16 октября.

Ожидается, что торги акциями с листингом на Мосбирже стартуют 17 октября. Период размещения акций — с 17 по 28 октября, продавцом выступит банк «Синара». Привлеченные средства пойдут, в частности, на погашение задолженностей и реализацию долгосрочной стратегии.

Компания «Озон Фармацевтика» производит препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также лекарств в области биотехнологий. Она также представлена в низкомолекулярной фармацевтике, но специализируется в основном на производстве дженериков.

Выручка «Озон Фармацевтики» за первое полугодие 2024-го выросла на 62,7% год к году и достигла 12,6 млрд руб. Чистая прибыль компании за шесть месяцев увеличилась в 4,4 раза и составила 2,9 млрд руб.

Подробнее о российском рынке IPO — в публикации «Ъ».

Александр Андреев