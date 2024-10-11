Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает рассуждать о том, как на изменение привычных правил реагируют в арт-сообществе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ramin Talaie / Corbis / Getty Images Фото: Ramin Talaie / Corbis / Getty Images

Продолжаю свой бесконечный рассказ о переменах в деятельности дома Sotheby`s, одного из «китов» мирового аукционного бизнеса. У нового президента компании Чарльза Стюарта было двойное задание: придать этой «жемчужине» XVIII века немного блеска XXI столетия и сделать ее прибыльной. Но ни то, ни другое не является легким заданием. Мир искусства, как известно, враждебно настроен к переменам и ведет бизнес одним и тем же образом на протяжении десятилетий.

«Современные аукционные дома, какими мы их знаем, являются детищем Питера Уилсона, который стал гендиректором и председателем Sotheby`s в 1958 году,— так говорит Симон де Пюри, лихой швейцарский аукционист, коллекционер и бывший руководитель аукционного дома Phillips de Pury в Люксембурге. — У Уилсона появилось видение, которое изменило всю отрасль, но не то чтобы все были в восторге от этого поначалу».

До Уилсона игроки арт-рынка обслуживали исключительно торговлю: дилеры на аукционах покупали произведения искусства, а затем продавали их частным коллекционерам. Возглавляя компанию до 1980 года, Уилсон считал, что Sotheby`s должен иметь возможность напрямую общаться с богатыми покупателями. Он проводил первые распродажи блокбастеров, подогревал интерес в прессе и предлагал установить конвертеры валют в торговом зале. Ветераны Sotheby`s тогда были готовы взяться за оружие против этой последней идеи, утверждая, что аукционные дома не являются банками. Ныне конвертеры валют теперь входят в стандартную комплектацию всех домов мира. Уилсон также ввел телевизионные аукционы, телефонные торги, гарантии и покупки под залог дома.

«Так много изменений, которые сейчас кажутся совершенно естественными, в то время считались разрушительными,— говорит Симон де Пюри. — Сейчас все не так уж и по-другому. Многие люди, с которыми я общаюсь на арт-рынке, в идеале хотели бы вернуться к ситуации, существовавшей до COVID-19. Но я думаю, что будущее будет принадлежать, как и всегда, людям, которые примут перемены».