«Создание марин в Сочи позволит увеличить пляжную линию почти на 30 км»

В Сочи реализуются четыре инвестпроекта по созданию яхтенных марин. Новые объекты появятся в Лазаревском, Хостинском и Адлерском районах. Это позволит стимулировать интерес к водным видам отдыха, развивать гостиничные объекты и городскую инфраструктуру, привлекать на побережье новых туристов. О том, как создание парковочных мест для водного транспорта решает городские проблемы и повышает привлекательность всего курорта, рассказала вице-президент Ассоциации развития яхтенного туризма и марин Ольга Шебзухова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Шебзухова

Фото: предоставлено автором Ольга Шебзухова

Фото: предоставлено автором

«Дефицит стояночных мест в стране создает спрос на яхтенную инфраструктуру. Предполагаемое создание новых марин будет стимулировать интерес к водным видам отдыха. Интеграция марин в многофункциональные комплексы с гостиницами и прогулочными набережными создаст удобство для туристов и повысит уровень сервиса. Опыт соседних стран, таких как Турция, показывает, что соответствующая инфраструктура может значительно увеличить инвестиционную привлекательность территории, а также создать новые рабочие места.

Сейчас при протяженности Сочи по берегу моря 96,8 км, общая протяженность обустроенных общественных набережных составляет 8,1 км. Благодаря реализации проекта группы компаний "Альянс Марин Девелопмент" появятся дополнительные 30 км. Общая протяженность доступных пляжей (за исключением ведомственных) сейчас составляет 44 км, при реализации проекта появятся еще 29 км и протяженность пляжей составит 73 км.

Также в Сочи порядка 29,2 км участков берега в критическом состоянии. Я думаю, что после создания новых марин таких участков берега в городе не останется. Без создания марин формирование новых рекреационных пляжей экономически нецелесообразно или просто невозможно. А учитывая строительство новой инфраструктуры транспортного сообщения — дороги Джубга—Красная Поляна, приток новых туристов станет возможным распределить по новым возведенным пляжным участкам Большого Сочи.

Например, проект многофункционального рекреационного комплекса “Южный риф” будет располагаться не только в непосредственной близости от ключевых транспортных узлов города Сочи: железнодорожного вокзала Адлера и аэропорта, таким образом, формируя удобный транспортный хаб и пересадочный узел на водные виды транспорта, но и в непосредственной близости от федеральной территории "Сириус" и поселка Красная поляна. Марина для яхт послужит дополнительным транспортно-пересадочным узлом, что позволит развить морской общественный транспорт».