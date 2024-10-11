В аварии на свердловской трассе погиб 73-летний мужчина

На 3 км трассы Билимбай — Тарасково в Свердловской области столкнулись Lada Niva и «КамАЗ». Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, в аварии погиб водитель легкового автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

По предварительным данным Госавтоинспекции, 73-летний водитель легкового автомобиля двигался с небезопасной скоростью, не учел дорожные и погодные условия. Он потерял контроль над управлением машины и столкнулся с движущимся во встречной полосе движения 50-летнего водителя грузовика.

Водитель Lada скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД Первоуральска.

Полина Хабарова