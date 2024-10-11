Вредитель клоп-черепашка повредил 15% татарстанской пшеницы нового урожая, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в Республике Татарстан.

В пресс-службе уточнили, что масса поврежденной пшеницы на 10 октября составила 273 тыс. тонн. Собеседник отмечает, что необходимо принимать дополнительные меры для борьбы с вредителем и сохранения посевов.

«Учитывая, что у клопа-черепашки 11-летний цикл развития и его популяция резко увеличивается по сравнению с предыдущим периодом, требуется осуществлять более строгий контроль популяции клопа трижды за сезон»,— отмечают в Центре.

Для борьбы с клопом-черепашкой применяют нейротоксичные яды. При большом количестве насекомых (более 1 клопа на 1 кв. м) спасти посевы можно только с помощью инсекцидных обработок.

Зарина Акбирова