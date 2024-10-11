«Россети Тюмень» направили более 10 млн на повышение надежности электроснабжения Повховского месторождения

«Россети Тюмень» закончили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Луч» в ХМАО-Югре, которая питает одно из крупнейших нефтяных месторождений ЛУКОЙЛа – Повховское. На эти цели энергокомпания направила свыше 10 млн рублей.



Специалисты провели на объекте капитальный ремонт силового трансформатора и установили на нем новый моторный привод регулирования напряжения под нагрузкой. Современный прибор обеспечит стабильное напряжение электроэнергии у потребителей даже при пиковых нагрузках. Также энергетики заменили три высоковольтных ввода 110 кВ, газовое и струйное реле, провели техобслуживание вспомогательного оборудования и регенерацию трансформаторного масла. К работам на объекте компания привлекала 6 единиц тяжелой спецтехники, в том числе подъемные краны.

Ремонт подстанции 110 кВ «Луч» состоялся в рамках производственной программы «Россети Тюмень», главная цель которой – подготовка электросетевого комплекса к периоду максимальных нагрузок. Технические мероприятия повысили надежность электроснабжения Повховского месторождения, положившего начало когалымской нефти в 1972 году.

АО «Россети Тюмень»