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МВД Татарстана сообщило о новом виде мошенничества, связанного с продлением договора связи

МВД Татарстана сообщило о новом виде мошенничества, связанного с продлением договора услуг сотовой связи. Информация опубликована в официальном канале ведомства.

МВД Татарстана сообщило о новом виде мошенничества, связанного с продлением договора связи

МВД Татарстана сообщило о новом виде мошенничества, связанного с продлением договора связи

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

МВД Татарстана сообщило о новом виде мошенничества, связанного с продлением договора связи

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

За неделю в Чистопольском районе зарегистрировано два факта мошенничества: 4 октября в отдел полиции обратилась 66-летняя местная жительница — она перевела на счет злоумышленников около 600 тыс. руб.

Второй пострадавшей стала 73-летняя пенсионерка. Она перевела мошенникам 47 тыс. руб.

По обоим фактам следственный комитет возбудил уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Зарина Акбирова

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