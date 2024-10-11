МВД Татарстана сообщило о новом виде мошенничества, связанного с продлением договора услуг сотовой связи. Информация опубликована в официальном канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МВД Татарстана сообщило о новом виде мошенничества, связанного с продлением договора связи

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ МВД Татарстана сообщило о новом виде мошенничества, связанного с продлением договора связи

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

За неделю в Чистопольском районе зарегистрировано два факта мошенничества: 4 октября в отдел полиции обратилась 66-летняя местная жительница — она перевела на счет злоумышленников около 600 тыс. руб.

Второй пострадавшей стала 73-летняя пенсионерка. Она перевела мошенникам 47 тыс. руб.

По обоим фактам следственный комитет возбудил уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Зарина Акбирова