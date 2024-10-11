Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи созревает фрукт долголетия

В Сочи начали созревать плоды китайской айвы. Она известна своим высоким содержанием витамина C и ароматом, якобы способствующим долголетию, сообщается в официальном Telegram-канале Сочинского географического общества.

Фото: Telegram-канал Сочинского географического общества

Фото: Telegram-канал Сочинского географического общества

В сочинском дендрарии активно созревает китайская айва. Эти крупные плоды, напоминающие яблоки и иногда достигающие веса более 1 кг, обладают ярким зеленовато-желтым цветом и насыщенным и приятным ароматом. Однако фрукт имеет характерный кислый вкус.

Китайская айва содержит больше витамина C, чем лимоны и апельсины. На Востоке ее плоды часто называют фруктами долголетия из-за их целебных качеств. Фрукт чаще используют для сушки, варенья, компотов.

Мария Удовик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...