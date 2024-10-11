В Сочи созревает фрукт долголетия

В Сочи начали созревать плоды китайской айвы. Она известна своим высоким содержанием витамина C и ароматом, якобы способствующим долголетию, сообщается в официальном Telegram-канале Сочинского географического общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сочинского географического общества Фото: Telegram-канал Сочинского географического общества

В сочинском дендрарии активно созревает китайская айва. Эти крупные плоды, напоминающие яблоки и иногда достигающие веса более 1 кг, обладают ярким зеленовато-желтым цветом и насыщенным и приятным ароматом. Однако фрукт имеет характерный кислый вкус.

Китайская айва содержит больше витамина C, чем лимоны и апельсины. На Востоке ее плоды часто называют фруктами долголетия из-за их целебных качеств. Фрукт чаще используют для сушки, варенья, компотов.

Мария Удовик