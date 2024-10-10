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Коммерсантъ FM
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Умер написавший больше всех симфоний в истории финский композитор Сегерстам

Финский композитор и дирижер Лейф Сегерстам умер в возрасте 80 лет, сообщил его сын. Музыкант написал больше всех симфоний в истории музыки — более 370 произведений. Господин Сегерстам скончался накануне, 9 октября.

Лейф Сегерстам в 2008 году

Лейф Сегерстам в 2008 году

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Лейф Сегерстам в 2008 году

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

«Сегерстам окружал себя аурой, которая заставляла музыкантов оркестра мириться с его яркой индивидуальностью. Под его обаяние подпал Лондонский филармонический оркестр. Сегерстам также работал в Копенгагене и Вене... Если он не дирижировал, то садился сочинять. По последним подсчетам, он написал 371 симфонию, но лишь немногие из них были исполнены»,— пишет сайт SlippeDisk, который специализируется на новостях о классической музыке и связанных с ней событиях.

В разные годы господин Сегерстам возглавлял Шведскую королевскую оперу и Датский национальный симфонический оркестр. Он был приглашенным дирижером в «Ла Скала», «Метрополитен-опере» и нескольких оперных домах в Германии. В 2017 году дирижер начал работать с Санкт-Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром.

Александр Андреев

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