В Приволжском и Авиастроительном районах Казани произошло аварийное отключение света

На улицах Побежимова, Лукина, Деменьтева, Максимова, Кошевого, Химиков, Академика Павлова, Гудованцева, Трамвайная, жилой массив «Караваево» ведутся аварийные работы, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на «Сетевую компанию».

Также аварийные отключение электроэнергии наблюдается по улицам Оренбургский тракт и жилой массив «Старые горки».

На ул. Дементьева, которую затронуло аварийное отключение, находится Казанский авиазавод им. Горбунова, а на ул. Побежимова — Казанский хлебозавод №3.

Зарина Акбирова