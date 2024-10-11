Безумный никах, новый Джокер и саундтреки к «1+1» при свечах

На предстоящих выходных в Казани выступит оркестр CAGMO с программой «Саундтреки Эйнауди при свечах». В кинотеатре стартуют премьеры нового «Джокера» с Хоакином Фениксом и леди Гага и фильма Сергея Жукова про историю становления группы «Руки Верх!». В театрах покажут спектакль «Зятья Гергери» про сложности современного общества и «Безумный никах, или Похищение жениха» про внуков, ставших заложниками клятвы дедов. Все самое интересное — в афише «Ъ Волга-Урал».

Какие спектакли посмотреть

В Театре оперы и балета 12 и 13 октября в 18:00 состоится спектакль «Коппелия» (6+). Действие немецкой сказки Гофмана происходит в Галиции. В окне одного из домов, принадлежащего профессору Коппелиусу, видно силуэт его дочери — Коппелия, которая никогда не бывает на улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Театре оперы и балета 12 и 13 октября состоится спектакль «Коппелия»

Фото: Официальный сайт Театра Оперы и Балета им. Мусы Джалиля В Театре оперы и балета 12 и 13 октября состоится спектакль «Коппелия»

Фото: Официальный сайт Театра Оперы и Балета им. Мусы Джалиля

На сцене появляется главная героиня балета Сванильда, которая обручена с Францем, но подозревает, что её жених тоже неравнодушен к Коппелии. Францу действительно нравится дочь профессора, и ссора с невестой побуждает его принять меры для того, чтобы быть с Коппелией, но его ожиданиям не суждено будет сбыться.

Музыка Лео Делиба, музыкальный руководитель постановки — Ренат Салаватов, балетмейстер–постановщик — Владимир Яковлев. Билеты можно приобрести онлайн на сайте театра.

В театре Галиаскара Камала 11 октября в 19:00 можно будет посмотреть спектакль «Зятья Гергери» (12+). Разочаровавшийся в старших дочерях, которые воспитывают детей без отцов, Гэргэри находит мудрое решение: выдать младшую дочь по народным обычаям. Претенденты на руку Урины должны послать свах в дом невесты, выдержать различные состязания, чтобы среди них можно было выбрать самого достойного жениха. Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский и английский. Стоимость билетов - от 360 руб. Их можно приобрести на сайте театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В театре Галиаскара Камала 11 октября пройдет спектакль «Зятья Гергери»

Фото: Официальный сайт театра Камала В театре Галиаскара Камала 11 октября пройдет спектакль «Зятья Гергери»

Фото: Официальный сайт театра Камала

В театре Камала 12 и 13 октября в 15:00 можно будет посетить экскурсию на крыше, увидеть виды на исторический центр Казани и узнать интересные факты о здании театра. Кроме того, для гостей подготовили экскурсию по интерактивному мультимедийному комплексу, посвященному истории татарского театра. Место встречи — «Клуб Шарык» (Татарстан,8) напротив театра Камала. Далее группа переместится в театр. По вопросам приобретения билетов звонить: 8 (843) 200-12-37 (с 13:00 до 21:00). Стоимость билетов от 600 руб.

В театре В.И.Качалова 12 октября в 18:00 сыграют мюзикл «Роковые яйца» Михаила Булгакова с живым музыкальным сопровождением и живым вокалом. Действие происходит в раннем СССР. Вся страна охвачена паникой — от неизвестной болезни тысячами погибают куры. Власти борются с эпидемией, заставляя людей кого уговорами, а кого и насильственно, уничтожать имеющихся в хозяйстве кур и яйца. В это время ученый-биолог, профессор Персиков делает научное открытие: обнаруживает неизвестный до сих пор так называемый «луч жизни», под воздействием которого ускоряются все жизненные процессы: рост, развитие, размножение. Для дальнейших опытов профессор выписывает из-за границы яйца рептилий. Но ошибка чиновников приводит к катастрофическим последствиям. Стоимость билета от 100 руб. Билет можно приобрести онлайн на сайте театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В театре В.И.Качалова 12 октября сыграют мюзикл «Роковые яйца»

Фото: Официальный сайт театра Качалова В театре В.И.Качалова 12 октября сыграют мюзикл «Роковые яйца»

Фото: Официальный сайт театра Качалова

В театре Карима Тинчурина 13 октября в 17:00 покажут спектакль «Безумный никах, или Похищение жениха» на татарском языке. Два друга — Азват и Садри решили породниться. Дали друг другу клятву: «Если у одного родится дочь, а у другого сын — поженим!» Но у обоих рождаются сыновья. Азват перед смертью вспомнил клятву и заявил о переходе этого обычая внукам. При невыполнении его последнего пожелания, роду грозит несчастье. В итоге, ради деда решают устроить фиктивный никах и похитить жениха.

Стоимость билетов от 500 руб. Режиссер постановки Регина Саттарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 13 октября в 17:00 покажут спектакль «Безумный никах, или Похищение жениха» на татарском языке

Фото: Официальный сайт театра им. Карима Тинчурина 13 октября в 17:00 покажут спектакль «Безумный никах, или Похищение жениха» на татарском языке

Фото: Официальный сайт театра им. Карима Тинчурина

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На какую кинопремьеру сходить

В кинотеатрах 12 октября стартует премьера «Джокер: Безумие на двоих» (18+) с Хоакином Фениксом и леди Гага в главной роли. Находясь на принудительном лечении в больнице Аркхем, несостоявшийся комик Артур Флек встречает любовь всей своей жизни — Харли Квинн.

С 10 октября в кинотеатрах выпустят в прокат картину Сергея Жукова «Руки вверх!» (12+) об истории становления культовой группы. Режиссером выступил Аскар Узабаев.

С 10 октября также стартует показ криминального боевика «Команда зачистки» (18+) с Антонио Бандерасом и Джонатаном Риз Майерсом в главных ролях. Шивон (Джонатан Риз Майерс) и Алекс (Мелиса Лео) работают в команде по зачистке мест преступлений. Выполняя очередное задание, они обнаруживают портфель, забитый деньгами. Находка не проходит незамеченной, в результате чего парочка оказывается в заварушке с участием гангстера Габриэля (Антонио Бандерас), группы головорезов и коррумпированных правительственных агентов. Все они хотят заполучить чемодан с состоянием.

С 10 октября в кинотеатрах начинается также показ мультфильма «Пушистое превращение» (6+). Братья-близнецы Кайл и Зак живут в фантастическом мире, бок о бок с магическими существами. Их волшебный мир оказывается под угрозой после появления таинственных Зандаров. Для того чтобы его спасти, подростки и их пушистые друзья отправляются в захватывающее приключение.

Фильм ужасов «Ужасающий 3»(18+) расскажет о клоуне-маньяке, который собирается расправиться с жителями округа Майлз, когда они мирно засыпают в канун Рождества. Кинопоказ стартует с 10 октября.

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Какие концерты посетить

Оркестр CAGMO представит свою концертную программу в Казани 13 октября в 18:00 по мотивам творчества итальянского композитора Людовико Эйнауди – «Саундтреки Эйнауди при свечах» (6+) в исполнении струнных и фортепиано. Людовико Эйнауди – автор саундтреков к таким фильмам, как: «1+1», «Черный лебедь», «Это – Англия», «Земля Кочевников» и многим другим. Продолжительность: 70 минут. Стоимость билетов от 2400 руб. Концерт состоится В ГБКЗ им. С. Сайдашева.

В Казанском «Униксе» 11 октября в 19:00 состоится Scorpions Tribute Show. Symphony of Glory (12+). Концерт будет в формате кавер-исполнения. Песни известной группы прозвучат в исполнении других музыкантов. Scorpions tribute show будет проходить с симфоническим оркестром. Стоимость билетов от 1800 руб.

11 и 12 октября в Stand Up Club Kazan пройдет концерт татарстанских юмористов Stand-up Show. Лучшее (18+). Стендап-программа должна познакомить зрителей с местной комедией. На входе могут попросить документы. Стоимость билетов от 800 руб.

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Зарина Акбирова