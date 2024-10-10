Свыше 50% объемов рынка строительства МКД в Удмуртии принадлежит 4 застройщикам

Более 50% объемов текущего строительства многоквартирных домов (МКД) в Удмуртии принадлежит четырем компаниям-застройщикам. На «КОМОССТРОЙ» приходится доля в 32,2%, на UDS — 9,5%, на «Острова» — 5,1%, на «Зардон-групп» — 4,7%. Об этом сообщает аналитический центр форума недвижимости «Движение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков форума, республика заняла последнее место по уровню конкуренции среди 20 крупнейших регионов России по площади строительства МКД. «Зайти на эту территорию новому девелоперу может быть проблематично. Удмуртию можно отнести к рынкам с умеренной концентрацией»,— заключили аналитики. Рынки остальных регионов, среди которых Татарстан, Пермский край и Свердловская область, они характеризовали как низкоконцентрированные.

Для сравнения, в Башкортостане, который занимает 1-е место в рейтинге, самый крупный игрок (компания СЗ «ИСК», Уфа) занимает долю в 7,8% от рынка.