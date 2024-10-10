Спасатели предупредили тюменцев о мокром снеге, и ветре до 17 м/с

На территории Тюменской области в пятницу, 11 октября, в южных районах ожидаются мокрый снег, местами гололедица. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, ветер подует со скоростью 7-12 м/с, местами будут порывы до 17 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ночью в Тюмени 11 октября будет -4°, ожидается снег. Дневная температура воздуха составит +1°, временами будут идти небольшие осадки. Ветер 6-7 м/с. В субботу, 12 октября, ночью будет -4°, днем — +3°. Осадки в этот день не ожидаются, ветер 4-5 м/с.

Полина Хабарова