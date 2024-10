«Большинство коллекционеров будут продолжать работу независимо от условий»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич изучил мнение ведущих аналитиков и коллекционеров и рассказывает, что они думают о перспективах рынка искусства на фоне нестабильной экономики.

Портал ARTnews — крупнейшее мировое электронное СМИ об искусстве — опубликовал очередной рейтинг коллекционеров топ-200, уже 35-й по счету. По традиции список предваряется рассуждениями аналитиков арт-рынка касательно его нынешнего состояния в целом. К самому рейтингу мы еще вернемся в других программах, а сейчас расскажу о некоторых трендах прошедшего года.

Аналитический материал начинается со следующей максимы, забавно и грозно звучащей по-английски: «To say that the art market is on shaky ground may be the understatement of the year». «Сказать, что арт-рынок находится на зыбкой почве, было бы преуменьшением года». Дилеры, не особо стесняясь в выражениях, говорят: «Рынок — это дерьмо. Любой, кто говорит вам обратное, лжет». Летом на международном рынке появилась служебная записка, составленная советником Джейкобом Кингом, который утверждал, что образ мышления «спекулянта» стал «преобладающим предположением» среди покупателей. Это утверждение произвело эффект разорвавшейся бомбы, но было сразу принято всеми операторами рынка.

Что именно это означает для коллекционирования искусства в нестабильные времена? Объем покупок может снизиться, но верхний эшелон коллекционеров в течение последних 12 месяцев продолжал стабильно приобретать. Что некоторые из 200 лучших коллекционеров думают о текущем рынке? Например, Эми и Джон Фелан отметили, что любой циклический рынок «приводит к спекуляциям», добавив, что искусственно низкие процентные ставки в доинфляционные годы не помогали.

Как всегда остается открытым вопрос: куда будет двигаться рынок осенью, когда возобновятся глобальные художественные ярмарки, выставочные программы лучших галерей и аукционы? Большинство преданных коллекционеров будут продолжать работу независимо от меняющихся условий. Лонти Эберс, возможно, выразил это лучше всего: «В любом случае многие из лучших коллекций были созданы на слабых рынках. Великие коллекции вдохновляют коллекционеров своим примером».