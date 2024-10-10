Жительницу Удмуртии обвиняют в заключении фиктивного брака с мигрантом за деньги

Прокуратура Балезинского района Удмуртии направила в суд материалы по уголовному делу в отношении 24-летней местной жительницы, обвиняемой в организации незаконного пребывания иностранцев в России (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ). Как сообщает пресс-служба надзорного органа, она заключила с мигрантом фиктивный брак и оформила фиктивное свидетельство об отцовстве на своего ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По версии следствия, женщина оформила документы на мигранта за деньги и без намерения создать семью. Она сделала этого для того, чтобы иностранец мог получить вид на жительство (ВНЖ). Уголовное дело передано в Балезинский районный суд.