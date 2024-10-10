В восьми школах Ижевска приостановили учебный процесс в связи с пневмонией

В восьми школах Ижевска приостановили учебный процесс для дезинфекции помещений в связи с ростом заболеваемости внебольничной пневмонией. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. На время дезинфекции школьников перевели на дистанционное обучение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дезинфекционную обработку провели в школах № 16, 50, 74, 81 и 100. Они вернулись к обычному режиму работы. Завтра очное обучение возобновится в учреждениях № 32 и 97. Школа №19 откроется для учащихся на следующей неделе.

Обучение возобновится с обязательным соблюдением противоэпидемических мер, включая использование рециркуляторов и кварцевых ламп, а также термометрии на входе. Все массовые мероприятия в школах отменили. Питание в учреждениях организовали по гибкому графику.

Напомним, заболеваемость ОРВИ в Ижевске упала на 15%, пневмонией — выросла на 20%.