В Кольцово служебные собаки пресекли незаконный вывоз 11,5 млн рублей

Служебные собаки кинологического отдела Кольцовской таможни выявили почти 200 нарушений с начала 2024 года. Об этом сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Четвероногие напарники пресекли вывоз около 11,5 млн незаконно перевозимых наличных денег в рублевом эквиваленте, почти 53 кг запрещенных веществ, 76 блоков сигарет. В сравнении с тем же периодом прошлого года рост почти на 19%»,— рассказал отметил начальник кинологического отдела Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина Алексей Листратенко.

С помощью бельгийской овчарки по кличке Норвегия у пассажира рейса Екатеринбург – Стамбул выявили незадекларированные деньги. По данным таможни, пассажир пытался провезти в ручной клади и брюках валюту в евро и долларах, а также рубли и турецкие лиры. Сотрудники таможни изъяли у него €460, возбуждено дело об административном правонарушении.

Немецкая овчарка по кличке Гаяна выявила в прибывшей из Казахстана коробке 20 шприцев. Экспертиза установила, что в них находилось сильнодействующее вещество.

Полина Хабарова