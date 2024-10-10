Суд на Урале приговорил пенсионера к двум годам колонии за смертельное ДТП

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил к двум годам колонии-поселения 80-летнего пенсионера, обвиняемого в ДТП, в котором погибли два человека. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на два года шесть месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Смертельная авария произошла вечером 17 октября 2023 года. По версии следствия, осужденный на автомобиле марки Peugeot выехал на перекресток ул. Донбасская — ул. Машиностроителей на зеленый сигнал светофора, не снизив скорость. «В результате водитель допустил выезд автомобиля на пределы проезжей части влево на разделительную полосу, где осуществил наезд на троих пешеходов», — говорится в сообщении прокуратуры с уточнением, что пешеходы ожидали зеленый сигал светофора, чтобы перейти дорогу.

В результате ДТП мужчина и женщина скончались на месте происшествия от полученных травм, третьему пешеходу был причинен тяжкий вред здоровью. Суд признал водителя виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Мария Шараева