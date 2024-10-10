В Екатеринбурге велосипедист заплатит 322 тысячи рублей за повреждение Audi

Свердловский областной суд обязал екатеринбургского велосипедиста выплатить местной жительнице 322 тыс. руб. за столкновение в центре города. Как сообщили в пресс-службе суда, ДТП произошло в мае 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Audi ехала по ул. Куйбышева и повернула на перекрестке на ул. Сакко и Ванцетти. Одновременно с ней по этой же улице в противоположном направлении на большой скорости ехал велосипедист. По данным суда, он ускорился, чтобы проехать на мигающий зеленый сигнал светофора, но не заметил иномарку и въехал в ее заднюю часть на пешеходном переходе. Отмечается, что в момент столкновения для обоих участников ДТП горел запрещающий сигнал светофора.

Для оценки ущерба водитель машины обратилась к эксперту. Согласно заключению, ремонт обошелся бы ей в 286,8 тыс. руб. За возмещением ущерба она обратилась в Октябрьский райсуд, где просила взыскать с велосипедиста сумму ущерба, расходы на проведение экспертизы в размере 5 тыс. руб., 20 тыс. руб. расходов на оплату представителя, госпошлину.

Суд требования удовлетворил и обязал велосипедиста выплатить водителю Audi ущерб в полном объеме и расходы на составление экспертного заключения, 25 тыс. руб. расходов на представителя, расходы по оплате госпошлины в размере 6 тыс. руб.

Ответчик подал апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. Велосипедист просил пересмотреть степень вины участников аварии, считая, что виноваты обе стороны. «Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что именно ответчик не убедился в безопасности движения и своими маневрами создал Audi помеху. Решение было оставлено без изменения»,— сказано в сообщении.

Полина Хабарова