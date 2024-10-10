В Марий Эл возбудили уголовное дело после гибели ребенка при пожаре

После пожара в поселке Морки Республики Марий Эл, в результате которого погиб ребенок 2021 года рождения, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Марий Эл возбудила уголовное дело после гибели ребенка при пожаре

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Марий Эл Прокуратура Марий Эл возбудила уголовное дело после гибели ребенка при пожаре

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Марий Эл

Пожар произошел вечером 9 октября в частном доме на улице Комсомольской. По данным МЧС, огонь охватил 90 квадратных метров. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело трехлетнего мальчика, остальные члены семьи не пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся покушения на убийство нескольких лиц, включая малолетнего ребенка, с применением общеопасного способа. Прокуратура Марий Эл контролирует ход расследования.

Анар Зейналов