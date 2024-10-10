В Удмуртии трое несовершеннолетних пострадали в ДТП по вине 15-летнего водителя

По вине 15-летнего водителя Lada в Красногорском районе Удмуртии произошло ДТП. В аварии пострадали три несовершеннолетних пассажира. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

ДТП произошло ночью 9 октября на дороге Глазов — Красногорское. Подросток не справился с управлением, машину занесло и она съехала в кювет. В ДТП пострадали трое несовершеннолетних — двух пассажиров 15 и 16 лет госпитализировали, еще одному, 15-летнему подростку, оказали помощь на месте. В ГАИ отметили, что пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

Автомобиль помещен на спецстоянку. Материалы на законного представителя водителя-подростка за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ) передали в территориальный отдел полиции.