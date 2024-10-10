Рассмотрение иска ТБО «Экосервис» к «Горкомхозу» отложили на две недели

Арбитражный суд Свердловской области сегодня, 10 октября вынес определение об отложении рассмотрения дела по иску ТБО «Экосервис» к ООО «Горкомхоз», следует из картотеки арбитражного судопроизводства. Следующее заседание состоится 24 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, ООО «ТБО «Экосервис» подало иск к ООО «Горкомхоз» об обязании обеспечить размещение ТКО и обязании обеспечить допуск транспортных средств на участок мусорного полигона в Ревде. С мая этого года «Горкомхоз» ограничил доступ истца к полигону. В августе ТБО «Экосервис» лишили статуса регионального оператора по обращению с отходами, отвечать за вывоз мусора на территории стало ЕМУП «Спецавтобаза».

Напомним, заместитель прокурора Свердловской области обратился в Арбитражный суд региона с иском о признании недействительным договора о продаже участка под мусорным полигоном «Горкомхозу» администрацией Ревды. Заседание по делу должно было состояться 11 сентября, но, согласно материалам картотеки арбитражных дел, было отложено до 28 октября.

Анна Капустина