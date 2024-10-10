В Кировском районе Казани на улице Ильгама Шакирова открылся детский сад №218 «Яркий», рассчитанный на 260 мест. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани открылся новый детский сад «Яркий» в районе Салават Купере

Фото: Пресс-служба администрации Кировского и Московского районов В Казани открылся новый детский сад «Яркий» в районе Салават Купере

Фото: Пресс-служба администрации Кировского и Московского районов

Новый детский сад «Яркий» в жилом районе Салават Купере будет принимать детей в 14 группах, наполняемость которых составит от 16 до 20 человек. Как отмечают в пресс-службе, в учреждении созданы комфортные условия для малышей: обустроены музыкальный и физкультурный залы, пищеблок и прачечная, а также кабинеты для педагога-психолога и логопеда.

Детский сад «Яркий» стал одним из трех новых дошкольных образовательных учреждений, построенных в этом году. В ближайшее время на улицах Бухарской и Ягодинской также откроются еще два детских сада — на 260 и 80 мест соответственно. Для каждого из них был разработан уникальный дизайн-проект. Строительство детского сада «Яркий» осуществлялось в рамках национального проекта «Демография».

В августе сообщалось, что проекты строительства на улицах Бухарской и Ягодинской прошли экспертизу проектной документации и инженерных изысканий.

Кроме того, с 1 января 2025 года в Татарстане планируется повысить оплату за детский сад.

Анар Зейналов