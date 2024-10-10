«Газпром межрегионгаз Ижевск» с начала года подал иски к теплоснабжающим организациям и управляющим компаниям на сумму 442 млн рублей

Для снижения задолженности теплоснабжающих организаций (ТСО) и управляющих компаний (УК) за потребленный газ «Газпром межрегионгаз Ижевск» продолжает проводить мероприятия, предусмотренные действующим законодательством: направляет уведомления о введении ограничений отбора газа, требования о предоставлении обязательств по оплате газа (включая банковские гарантии), а также ведет претензионно-исковую работу.

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За 9 месяцев текущего года в суды Удмуртии подано 94 иска о взыскании с ТСО и УК долга за потребленный природный газ на сумму 442,31 млн руб. К настоящему времени по решениям судов в пользу поставщика газа взыскана задолженность на сумму 332,88 млн руб.

По данным на 1 октября 2024 года просроченная дебиторская задолженность ТСО составляет более 987 млн руб. По сравнению с показателями прошлого года прироста задолженности не произошло. На долю теплоснабжающих организаций Ижевска приходится 24% от суммы общей задолженности потребителей.

Просроченная дебиторская задолженность управляющих компаний республики (по данным на 1 октября 2024 года) превысила 18 млн руб. По сравнению с показателями того же периода прошлого года прирост составил 7 млн руб. На долю управляющих компаний города Ижевска приходится 72% от суммы общей задолженности всех УК Удмуртской Республики.

О ситуации с платежной дисциплиной ТСО и УК проинформированы администрации городов и районов Удмуртии, правительство республики, а также надзорные органы.

«Мы полностью выполняем свои договорные обязательства по поставке газа, однако ряд ТСО и УК допускают грубое нарушение платежной дисциплины. Для недопущения роста задолженности мы координируем действия с органами власти и надзорными ведомствами, проводим претензионно-исковую работу. Рассчитываем на улучшение ситуации до конца года»,— отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» по экономике и финансам Андрей Мельник.